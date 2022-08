Clestra placé en redressement judiciaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Industrie Supprimer Bas-Rhin Supprimer redressement Supprimer Négoce Supprimer Valider Valider

En grand besoin de financements, notamment après une cyberattaque en avril qui lui a coûté entre 2 et 3 millions d'euros, et ce malgré un carnet de commandes rempli jusqu'à la fin de l'année, le fabricant de cloisons du Bas-Rhin a été placé en redressement judiciaire pour six mois.

Le fabricant alsacien de cloisons de bureaux et de "salles blanches" Clestra Hauserman, plombé par la situation économique et géopolitique ainsi qu'une cyberattaque massive, a été placé lundi 1er août en redressement judiciaire pour six mois, a-t-on appris auprès de la chambre commerciale du tribunal judiciaire et de source syndicale.

"On a ouvert une procédure de redressement judiciaire", a indiqué à l'AFP le greffe de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg. Selon la CGT, la période de redressement a été fixée à six mois, alors que l'entreprise avait demandé le 25 juillet à être placée en redressement pour trois mois.

Clestra emploie quelque 700 personnes dans le monde mais cette décision de redressement ne concerne que ses 400 salariés français, dont 300 travaillent à Illkirch-Graffenstaden, dans la banlieue de Strasbourg, a précisé la CGT.

Sollicitée par l'AFP, la direction a indiqué "ne pas souhaiter faire de commentaires".

Une nouvelle audience, prévue le 12 septembre, "devrait permettre de faire le point sur l'avancée des potentielles reprises", a indiqué Me Pierre Dulmet, avocat du CSE central de Clestra. "L'intérêt, c'est qu'il y ait le maximum de repreneurs intéressés", a-t-il ajouté. "Clestra est une entreprise renommée, avec de beaux produits", a fait valoir l'avocat.

Besoin de 10 à 15 M€

En dépit d'un carnet de commandes rempli jusqu'à la fin de l'année, Clestra a besoin de financements, notamment après la cyberattaque "massive" subie par l'entreprise en avril qui lui a coûté entre "2 et 3 millions d'euros" et a longuement perturbé son activité, avait expliqué à l'AFP Amar Ladraa, membre CGT du CSE et responsable de la CGT Métallurgie Grand Est.

Clestra est aussi en procès avec le bailleur de ses locaux d'Illkirch qui entend quasiment doubler le loyer annuel, actuellement de 1,3 million d'euros, selon M. Ladraa.

Au total, l'entreprise aurait besoin "de 10 à 15 millions d'euros", avait-il estimé.

Clestra a en outre subi la crise du coronavirus ainsi que "les conséquences de la guerre en Ukraine", dont la hausse du coût des matières premières, des transports et de l'énergie, ainsi que la perte de contrats, soulignait dans un communiqué la CGT.

Clestra, qui a rejoint en 2018 le groupe sud-coréen KC Green Holdings, a réalisé un chiffre d'affaires de 145 millions d'euros en 2021. En février, l'entreprise avait pris le contrôle de PPG Cleanroom, un concepteur et constructeur de "salles blanches" pour l'industrie, aux atmosphères très contrôlées, devenant un acteur de poids dans ce secteur.

Fondée en 1913 à Cleveland, aux Etats-Unis, avant de s'implanter en Alsace, l'entreprise avait déjà été placée en redressement en 2013. 150 emplois avaient été supprimés. Le groupe est devenu français en 1989 sous le nom de Clestra (contraction de CLEveland et STRAsbourg).