Clermont-Ferrand : une nouvelle résidence seniors en 2023

En 2023, la ville de Clermont-Ferrand sera pourvue d’une nouvelle résidence seniors de 86 appartements.

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le groupe Senioriales, en copromotion avec le Groupe Édouard Denis, lancera le chantier de son nouveau projet de résidence seniors au second semestre 2022, pour une livraison prévue au quatrième trimestre 2023.

Cette future résidence sera située rue Thévenot-Thibaud, à proximité du centre-ville. Elle répondra notamment à la demande des seniors autonomes à la recherche de confort, de convivialité et de sécurité. Elle sera constituée de deux immeubles en R+6 reliés entre eux, et disposera de 86 appartements allant du T1 au T3. Chaque appartement disposera, entre autres, d’une terrasse ou d’un balcon, d’une cuisine aménagée et d’une salle d’eau ergonomique, et sera équipé de volets roulants électriques. Un parking de 39 places couvertes et aériennes sera également aménagé dans cet établissement. En outre, un jardin, une roseraie et un point d’eau seront aménagés afin d’offrir un cadre plus apaisant aux futurs résidents.