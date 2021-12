Clermont-Ferrand : le learning center de l’Université Clermont Auvergne doit ouvrir en 2024

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Bâtiment d'enseignement Supprimer Valider Valider

L’Université Clermont Auvergne souhaite créer un learning center à destination des étudiants.

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), l’Université Clermont Auvergne (UCA) prévoit d’aménager un learning center au sein du bâtiment Kessler. Des travaux d’extension, de réhabilitation et de végétalisation y seront réalisés pour mettre en place les équipements nécessaires. Ils s’étaleront jusqu’en 2024 dans la perspective d’une ouverture officielle à la rentrée de la même année.

Selon les objectifs du projet, le learning center permettra à l’UCA de proposer un service dédié à l’orientation et à l’insertion professionnelle des étudiants. Ces derniers bénéficieront entre autres d’un accès à des ressources documentaires sauvegardées au sein de la bibliothèque universitaire. L’université prévoit également de créer un pôle d’ingénierie pédagogique et de production audiovisuelle destiné à former des enseignants à des pédagogies universitaires innovantes.

Le coût des travaux est estimé à 15 M€. Leur financement sera notamment assuré par l’UCA (3 M€), l’État français (2 M€), la Région Auvergne-Rhône-Alpes (4 M€), Clermont Auvergne Métropole (3 M€) et le Département du Puy-de-Dôme (2 M€).