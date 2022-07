Clause-filet : la FPI demande au gouvernement de revoir sa copie

Un recours gracieux a été déposé fin mai par la Fédération des promoteurs immobiliers et d’autres organisations professionnelles (Pôle Habitat FFB, USH et Unam), contre le décret du 25 mars 2022 relatif à l’évaluation environnementale des projets. Sans remettre en cause son principe, les professionnels demandent au gouvernement de clarifier le volet autorisations d’urbanisme du texte. Qui en l’état est source d’insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs.