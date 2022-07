Classement des promoteurs : Nexity leader incontesté dans le résidentiel

Nexity creuse l'écart avec Altarea, qui fait un peu mieux qu'en 2020, et Bouygues Immobilier, très loin de son niveau pré-Covid. Groupe Pichet, dont l'activité repose entièrement sur le logement, reste au pied du podium, malgré un recul de son chiffre d'affaires. Vinci Immobilier, qui signe la deuxième plus forte progression de CA depuis 2019, gagne deux places.

« Nous intensifions notre politique de partenariats »

Helen Romano, vice-présidente du pôle immobilier résidentiel de Nexity.

« Nos 60 filiales de promotion immobilière et nos 2 750 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire nous permettent de sécuriser une activité résidentielle toujours en croissance. Dans les villes moyennes, notre présence de longue date nous a dispensés du long apprentissage de la connaissance des besoins du territoire et de ses habitants, contrairement à d'autres promoteurs qui ont suivi la demande post-Covid. Sur fond d'inflation, nous resterons très vigilants sur le coût des travaux de nos chantiers. Notre ADN ancré logement abordable et durable nous incite à toujours anticiper la réglementation, notamment environnementale, et à mieux l'appréhender pour impacter le moins possible le prix de vente. Nous misons sur les contrats-cadres avec nos fournisseurs et intensifions notre politique de partenariats pour le béton bas carbone, le bois… Notre ambition est de rester leader en termes de part de marché, de 14 % en 2022. »