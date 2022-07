Classement des promoteurs : BNP Paribas Real Estate domine le top 10 dans le tertiaire

Loin derrière le leader BNP Paribas Real Estate, Nexity - le tenant du titre 2020 - avait anticipé un recul de son activité, après une année 2020 historique avec près de 1,5 Md€ de prises de commandes. Deux nouveaux acteurs (WO2-Woodeum et GA Smart Building) et un revenant (Linkcity) intègrent ce top 10. Six promoteurs sont en décroissance. Ils étaient sept en 2020 et trois en 2019.

« La variété de nos métiers nous donne une vision claire des attentes »

Olivier Bokobza, président des activités de promotion de BNP Paribas Real Estate.

« Faire partie d'un groupe nous permet de nous engager sur de grandes opérations tertiaires, ce qui est rassurant pour les investisseurs et les utilisateurs. La variété de nos métiers, du property management à l'investissement en passant par le conseil, nous donne une vision claire des attentes des clients. Notre ADN tertiaire remonte à la création de notre structure de promotion en 1973. Mais notre business est clairement mixte. En 2021, le tertiaire a représenté 54 % de nos revenus contre 46 % pour le logement. L'an dernier, nous avons démarré trois projets 100 % bureaux et nous en lancerons trois ou quatre cette année. Ces opérations oscillent entre 10 000 et 30 000 m2 . Et la part des lancements en blanc [sans preneur pressenti, NDLR] ne dépassera pas les 25 %, comme c'était le cas avant la pandémie. Nous proposons de plus petites surfaces dans le cadre de projets mixtes. D'ailleurs, la fusion en mars 2021 de nos activités - résidentiel, tertiaire, mixte - nous permet aujourd'hui de mettre les enjeux des quartiers au centre de nos réflexions, à travers un seul métier. »