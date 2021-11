Classement des éditeurs français de logiciels : Elcia gagne six places

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Négoce Supprimer Menuiseries Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste des solutions logicielles pour la menuiserie arrive 86e dans le classement établi par EY et Numeum.

$Fort investissement en R&D, priorité accordée au SaaS, ouverture internationale et croissance externe : ce sont les grandes tendances du palmarès EY / Numeum des 250 plus grands éditeurs français de logiciels. Un classement dans lequel Elcia, éditeur de logiciels pour l'univers de la menuiserie, figure à la 86e place. Une position qui pour cet acteur français constitue un motif de satisfaction, après de multiples innovations présentées sur Artibat et Equipbaie, tant pour l'industrie que pour les négoces, les revendeurs agréés et les menuisiers installateurs.