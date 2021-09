Clap de fin pour le projet controversé de transformation de la Gare du Nord

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Gare du Nord Supprimer Ceetrus Supprimer Grand Paris Supprimer Paris Supprimer Gares & Connexions Supprimer Immobilier Supprimer Projets Supprimer Réglementation Supprimer Concession Supprimer Marchés publics Supprimer Concessions Supprimer Valider Valider

La SNCF a annoncé mardi 21 septembre au soir qu'elle renonçait au gigantesque et controversé projet de transformation de la Gare du Nord à Paris conçu avec Ceetrus, une filiale d'Auchan, mettant en avant des "dérives insupportables", notamment en matière de coût.

Après une première alerte dans l'après-midi, la sentence a fini par tomber dans la soirée de mardi : la SNCF abandonne le projet de rénovation de la Gare du Nord et donc son contrat avec Ceetrus, la filiale immobilière d'Auchan.

Déjà avertie en juillet d'un « surcoût très important, les travaux passant de 389 millions d’euros à 750 millions d’euros, portant le coût global du projet à 1,5 milliard d'euros ne permettant plus de trouver un équilibre économique à cette concession », et d'une fin de travaux intervenant au plus tôt en 2026, «soit bien après les JO de 2024 qui seraient ainsi accueillis dans une gare en chantier», SNCF Gares & Connexions a décidé de jeter l'éponge.

« Compte-tenu des dérives insupportables par rapport aux engagements contractuels », SNCF Gares & Connexions « ne peut que constater la défaillance grave de son concessionnaire et prononcer sa déchéance », a indiqué dans un communiqué la filiale de la SNCF chargée des gares.

La concession avait été confiée à la SA Gare du Nord 2024 (StatioNord), une Semop (Société d’économie mixte à opération unique) créée en 2019, composée de Ceetrus, filiale immobilière du groupe Auchan à hauteur du 66% et de SNCF Gares et Connexions (34%). Le contrat de concession portait sur le financement, la conception, la réalisation et l’exploitation des commerces en gare du Nord pour une durée de 46 ans. L’agence Valode et Pistre assurait la maîtrise d’œuvre du projet tandis que Bouygues Bâtiment Ile-de-France avait été désignée en février 2021 pour réaliser les travaux.

Cette annonce de la SNCF intervient alors que vient de se clore l’enquête publique relative au permis modificatif déposé par la SA Gare du Nord 2024 en janvier 2021, soit deux mois après l’accord conclu avec la Ville de Paris pour dédensifier le projet.

Un nouveau projet rapidement ?

Après l'annonce de la SNCF, la mairie de Paris a appelé à "ne pas reporter une nouvelle fois la modernisation et la rénovation de la gare". "Nous sommes disponibles et volontaires pour engager un nouveau projet de rénovation de la Gare du Nord qui soit au service des usagers du quotidien, de l'insertion urbaine et de l'intermodalité", a indiqué dans un communiqué Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire PS Anne Hidalgo.

Après l'abandon du projet avec Ceetrus, SNCF Gares & Connexions promet désormais "une adaptation rapide de la Gare du Nord aux enjeux" de la Coupe du monde de rugby en 2023 et des jeux Olympiques de 2024.

Elle s'engage également à "la conception d'un nouveau projet de transformation (...) élaboré en concertation étroite avec les acteurs publics concernés".

De son côté, le gouvernement a demandé à la SNCF de préparer un projet "beaucoup plus réduit", autour de 50 millions d'euros, a annoncé le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

Ceetrus multiplie les avanies

Pour Ceetrus, la filiale immobilière d'Auchan, c'est un nouveau coup dur. Elle avait déjà été confrontée à l'abandon par l'Etat du projet de vaste complexe commercial Europacity, à une quinzaine de kilomètres de Paris, après des années de contestation par des mouvements écologistes et certains responsables politiques.

Plus de 700.000 personnes transitent chaque jour dans la Gare du Nord aujourd'hui "et 900.000 sont prévus en 2030", avait indiqué en janvier Aude Landy-Berkowitz, présidente du directoire de StatioNord.