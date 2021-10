Clamart : le conservatoire Henri-Dutilleux est ouvert au public

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

À Clamart, le conservatoire Henri-Dutilleux et son auditorium ont été inaugurés le vendredi 1er octobre 2021. Les travaux ont coûté 4 M€.

Après trois ans de travaux de rénovation, le conservatoire Henri-Dutilleux de Clamart (Hauts-de-Seine) a été inauguré le vendredi 1er octobre 2021, en présence d’Hasmik Tolmajyan, l’ambassadrice de la République d’Arménie en France, de Jean-Didier Berger, le maire de la ville et le président de Vallée Sud-Grand Paris, ainsi que de Mischa Aznavour, le fils du chanteur Charles Aznavour.

Le chantier a été lancé en 2017 par la rénovation et l’amélioration de l’entresol et du hall d’accueil au rez-de-chaussée. En 2018, les travaux se sont focalisés sur la modernisation des premier et deuxième étages. La dernière étape des opérations a été effectuée au premier trimestre 2020 par la modernisation de l’auditorium et de l’accueil. Les murs ont été entièrement recouverts de bois afin d’obtenir une meilleure acoustique, tandis que le faux plafond et les habillages ont été renouvelés. Le parquet de la scène du conservatoire a été complètement refait. De nouveaux équipements ont également été créés, tels que le gradinage, les sièges et les panneaux acoustiques. Désormais, l’auditorium peut accueillir jusqu’à 270 personnes. Financés en partie par la Région Île-de-France, les travaux sont évalués à 4 M€.

Notons que cette importante rénovation a permis à l’équipe de maîtrise d’œuvre, incluant l’agence Besson + Carrier Architecture et le scénographe Architecture & Technique, de remporter le prix régional de la construction bois 2021 dans la catégorie « Aménager l’intérieur ».