« City Lyon by Simi » ouvre ses portes à Lyon fin juin

A la fin du mois de juin, s’ouvrira un nouvel événement nommé « City Lyon by Simi* ». Celui qui prendra ses quartiers à La Sucrière les 28 et 29 juin à Lyon a un objectif : « devenir un rendez-vous national des décideurs de la fabrique de la ville », pose Aminata Sy, directrice du salon.

Va-t-il remplacer le Simi, qui réunit toute l’industrie de l’immobilier chaque année en Décembre au Palais des Congrès de Paris ? « Pas du tout, les deux événements sont complémentaires, poursuit Aminata Sy. Le Simi est institutionnalisé, le City Lyon by Simi est à taille humaine. Il réunira les décideurs et acheteurs autour de la fabrique de la ville pour aborder des thèmes variés et contribuer à résoudre les problématiques des territoires, des questions de logements aux investissements, en passant par la mobilité et l’énergie. D’ailleurs, les collectivités attendues ne sont pas exposantes ! Elles ne présentent pas leurs projets mais viennent chercher des solutions concrètes à déployer sur leur territoire pour répondre aux défis actuels et améliorer la qualité de vie en Ville. »

Transitions énergétiques et climatiques

Transitions énergétiques, climatiques, problématiques sociétales, de financiarisation des actifs… tous ses sujets seront abordés pendant deux jours à Lyon. Du côté des collectivités locales, de nombreux partenaires sont attendus, comme la métropole de Lyon bien sûr, mais aussi celle de Marseille, les adhérents de France Urbaine, etc. Du côté des professionnels, l’IEIF sera présente avec une plénière sur le sujet de l’investissement, Carbon 4 et le Shift Project seront aussi de la partie, tout comme Novaxia, l’Association des Directeurs Immobiliers, le CIBI, la French Propecth…

Enfin, les visiteurs pourront prendre de la hauteur avec l’intervention de la philosophe Gabrielle Halpern, spécialiste de l’hybridation, qui vient de publier un ouvrage intitulé « Tous centaures » aux éditions Broché.



* un évènement organisé par Infopro Digital, éditeur du Moniteur.