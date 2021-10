Cité scolaire internationale de Marseille: premiers coups de pioche en 2022

Lundi 25 octobre, à Marseille, entouré de Martin Bouygues, de Claude Chirac et des élus des collectivités qui cofinanceront le projet, le président de la région Sud-Paca Renaud Muselier a dévoilé le nom de la future cité scolaire internationale lors d’une cérémonie de pose de première pierre. Baptisée Jacques-Chirac, elle accueillera à la rentrée 2024 plus de 2 000 élèves. Conçu par Bouygues Bâtiment Sud-Est associé aux architectes Rudy Ricciotti et Roland Carta, l’ensemble de 26 000 m2 SP se caractérisera par ses façades habillées de ventelles en BFUP et d’une résille en fibre de lin.