Cintegabelle : début de la deuxième phase du chantier de restauration du pont de la RD 25

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Réhabilitation d'ouvrage Supprimer Valider Valider

À Cintegabelle (Haute-Garonne), la deuxième phase des travaux de restauration du pont de la RD 25 franchissant l’Ariège est lancée. Elle durera dix mois.

Afin d’améliorer l’étanchéité du pont de la RD 25, le conseil départemental de la Haute-Garonne a lancé en 2017 des travaux de restauration de cet ouvrage. La première phase du chantier, achevée en 2018, a permis la reprise de la chape d’étanchéité et la mise en place d’une passerelle piétonne.

En ce qui concerne la deuxième étape du chantier, relative à la restauration généralisée de la maçonnerie, elle a commencé le 13 septembre dernier. Cette opération consiste à installer les échafaudages et à remplacer les briques foraines. Le rejointoiement généralisé de l’ouvrage et la réalisation d’un badigeon font également partie des travaux à effectuer. Durant les sept mois de chantier, la circulation sera maintenue à une seule voie sur les quatre arches au-dessus de l’Ariège, et ce, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h. Cette restriction de la circulation se prolongera la nuit et le week-end pendant la réalisation des enduits des sous-faces des voûtes. Le coût de cette deuxième partie du projet est estimé à plus de 556 k€.

La troisième phase du chantier aura lieu après 2022.