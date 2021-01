Cinq nouveaux adhérents pour Socoda

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Socoda Supprimer France Supprimer Valider Valider

La branche Acier du groupement accueille trois nouveaux distributeurs indépendants quant aux branches Outils Pro et Sanitaire Chauffage Plomberie, un nouvel adhérent chacun.

Socoda s’est enrichi de cinq nouveaux adhérents. La branche Acier en accueille trois. Premier dans l’ordre alphabétique, Abram Distribution est basé à Manosque (04) et emploie 49 salariés. Cette société familiale, dirigée par Guillaume Abram, dispose d’une surface de vente et d’exposition de 2000 m² ainsi qu’une surface de stockage de 16 000 m². Sur l'année 2019, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 15,4 M€. Vient ensuite Champion Développement.

8 magasins sous 5 enseignes différentes

Fondée en 2014 et dirigé par Eric Champion, ce négociant spécialisé dans la distribution d’outillage, de fourniture industrielle, de protection individuelle, de quincaillerie et de produits métallurgiques compte 8 magasins sous cinq enseignes différentes : Cuin qui compte trois implantations (Carcassonne, Toulouse, Narbonne) pour un chiffre d’affaires en 2018 de près de 7 M€ ; Alpes Savoie Services qui possède un point de vente (Voglans) pour un chiffre d’affaires de 5 M€ en 2019 ; Sibille qui dispose de deux agences (Aubenas et Montélimar) pour un chiffre d’affaires de 18,6 M€ en 2018 ; Genix qui recense un établissement (Pont de Beauvoisin) pour un chiffre d’affaires de 9,5 M€ en 2018 ; et Philippe, présent à Albens, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 6M€ en 2019.

Enfin, géré par Bruno Gerbert et basé à Arnas, au nord de Villefranche sur Saône, Somefi. Spécialisé en produits métallurgiques, fournitures industrielles, outillage, soudure, machines-outils, EPI, quincaillerie de bâtiment, avec un service de fabrication sur mesure de grilles de ventilation aluminium, il a réalisé un chiffre d’affaires de 20,1 M€ en 2019.

Un adhérent supplémentaire pour Outils Pro et Sacha

Par ailleurs, la branche Outils Pro accueille la société Q.O.F.I PRO (acronyme de Quincaillerie Outillage Fournitures Industrielles Professionnel). Créée en 2011 et dirigée par Antonin Lajoie, elle a réalisé un chiffre d’affaire en 2019 de 6,8 M€. Quant à la branche Sanitaire-chauffage, elle héberge la société 4 Home. Implantée à Cahors (46), elle est spécialisée dans la fourniture pour la plomberie et le chauffage.