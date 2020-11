Cinov alerte sur les conséquences d'un télétravail imposé à 100 %

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer France Supprimer Cinov Supprimer Ingénierie Supprimer Valider Valider

La fédération des métiers de la prestation de services intellectuels du conseil, de l'ingénierie et du numérique tire la sonnette d’alarme. En cause, l’injonction faite aux TPE et PME de la branche BETIC de conduire leurs activités en « tout télétravail ».

« On demande aujourd’hui aux chefs d’entreprises l’impossible ! », s’insurge le président de la fédération Cinov, Frédéric Lafage. A ses yeux, maintenir l’activité tout en imposant 100 % de télétravail pourrait bien être le défi de trop pour nombres de TPE et PME au sein de la branche bureaux d’études techniques, ingénierie, conseil, numérique (BETIC) qui luttent depuis des mois dans ce contexte de crise sanitaire et économique.

Des activités essentielles

Or, se passer de leurs prestations de services intellectuels serait incompatible avec l'objectif de maintien des activités essentielles, souligne Frédéric Lafage. « Qui n’a pas besoin du numérique, de la culture, d’écoles, de lycées, d’EHPAD, de restaurants, de lieux de spectacles, de conseils en matière de management et de ressources humaines ? Qui n’a pas besoin d’hôpitaux ? Qui n’a pas besoin de voir une réelle transition écologique naître et se développer ? ».

Si l’importance de ces prestations ne semble pas devoir être contestée, une question reste néanmoins en suspens : sont-elles intégralement réalisables en télétravail ? « Concevoir et accompagner, c’est là notre quotidien et il n’est pas fait que de travail sur ordinateur, répond le président de Cinov. Nombres de salariés eux-mêmes ne veulent plus télétravailler. Le 'téléconfinement' vécu entre mars à mai a laissé des traces psychologiques et sociales profondes ». Une analyse qui illustre à elle seule l’incompréhension de la fédération face à l’attitude actuelle du gouvernement.

Injonction paradoxale

« Le gouvernement a donné injonction de maintenir des pans entiers d’activités. Dans le même temps, une nouvelle obligation de télétravailler 5 jours sur 5 par semaine a été formulée pour tous les salariés. Le principe est que désormais l’employeur devra démontrer qu’ils ne peuvent pas télétravailler. Tout ceci sous forme de recommandations via le protocole sanitaire national, sachant que cela n’a force ni de loi ni de règlement. Cette nouvelle injonction paradoxale fait craindre le pire aux responsables des TPE et PME, non seulement de notre branche, mais plus largement à l’équilibre économique de notre pays », déplore Frédéric Lafage.

Menace de fermetures administratives

Et le président de poursuivre : « Ce n’est pas ou plus seulement un mécontentement qui remonte du terrain, mais un désarroi profond dû à la responsabilité que l’on fait peser sur nos ressortissants par des décisions qui protègent plus ceux qui les prennent que ceux à qui elles s’imposent. Pire, ils sont stigmatisés et menacés des foudres des services de contrôles et d'une fermeture administrative s’ils n’appliquent pas strictement les règles qui leurs sont imposées, et ce sans aucune considération de ce qu’il se passe réellement à l’échelle de chaque entreprise, service ou poste de travail »/.

Au travers de la voix de son président, c'est tout un secteur qui gronde et attend des réponses car « toute résilience a ses limites et celles-ci sont en passe d’être franchies », conclut Frédéric Lafage.