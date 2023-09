Ciments : la décarbonation tous azimuts

❯ Du clinker 100 % recyclé

Holcim vient de développer un clinker entièrement composé de minéraux recyclés, à partir de matières premières alternatives locales (cendres de bois, déchets minéraux…). Cette première mondiale devrait aboutir à la production d’un béton 100 % recyclé (clinker, eau, armatures et autres composants recyclés) conforme aux normes européennes.

❯ Un liant carbo-négatif

Le cimentier Vicat a développé Carat, un liant formulé à base de biochar (carbone issu du C02 des plantes). Grâce à ce composant biosourcé, le liant affiche des émissions négatives (- 15 kg eqCO2/t), en clair, il capture du CO2. Incorporé dans le ciment, il lui permet de fonctionner comme puits de stockage de carbone.

❯ De l’argile calcinée

Lafarge France a mis en service la première ligne de production en Europe spéciale argile activée, dans son usine de Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne). Ce nouvel additif décarboné, baptisé proximA TechZero, doit compléter le clinker dans la composition de ses nouveaux ciments ECOPlanet. Cela contribuera à réduire de 50 % leurs émissions de CO2 par rapport à des ciments Portland standard CEM I.

❯ Argile crue

Ressource locale, abondante et disponible partout, l’argile crue est une solution bas carbone qui intéresse de plus en plus les industriels. Vicat et Materrup viennent notamment de s’associer pour industrialiser la production et accélérer le déploiement du ciment d’argile MCC1 (voir plus bas).

❯ Les sacs aussi

Avec le ciment, les fabricants font évoluer son contenant. Les sacs recyclés, recyclables, biodégradables, voire solubles dans la bétonnière sont apparus depuis une dizaine d’années (Praktis, de Lafarge ; Magic, de Holcim ; Hop’, de Calcia…). Ces solutions réduisent aussi les déchets sur chantier.

❯ Un chiffre

7 % : c’est le taux d’émissions mondiales de CO2 générées par la production de ciment. (Source : GCCA, Global cement and concrete Association)

Des produits

Ecocem CEM-VI, de Ecocem :

Un ciment bas carbone pour le quotidien

Après avoir lancé Ecocem Ultra, qui affiche une empreinte carbone divisée par 5, Ecocem propose l’Ecocem CEM-VI, un ciment à empreinte carbone de -40 % par rapport à un CEM-I, le tout sans modifications de mise en œuvre sur chantier. Il fait partie de la démarche Act du fabricant, dont l’objectif est de substituer le maximum de clinker par d’autres composants (présents localement), avec peu d’ajouts chimiques, pour obtenir une empreinte carbone faible sans surcoût important. Autre atout de ce CEM VI, il présente une teinte claire, favorisant la réduction des îlots de chaleur lorsqu’il reste apparent.

© Ecocem Ecocem CEM-VI

Fusiocim, de Cem’In’Eu :

Un ciment à base de pouzzolanes locales

En sac étanche et robuste (polyéthylène recyclé et recyclable) de 25 kg, ce ciment Portland est fabriqué à base de pouzzolanes naturelles et locales. Avec seulement 506 kg eq CO2/tonne de ciment, il présente une empreinte carbone inférieure de 40 % à celle d’un CEM I traditionnel et de 20 % à celle d’un CEM II/B. Certifié NF et disposant d’une FDES sur la base Inies, il répond aux mêmes exigences qu’un ciment CEM II classe 32,5, aussi maniable et avec les mêmes performances adaptées à la fabrication de bétons courants, préfabriqués, armés ou précontraints, pour un usage polyvalent en construction béton.

© Cem’In’Eu Fusiocim

Ciment d’argile MCC1, de Materrup :

Un ciment à base d’argile crue

Destiné à remplacer le ciment traditionnel, le Clay Cement 1 (ou MCC1) est un ciment composé jusqu’à 70 % d’argile crue non calcinée (ni cuite, ni flashée), associée à un activateur et à un précurseur. S’intégrant dans la composition d’un béton structurel de type 42.5, sans modifier la qualité du béton ni sa mise en œuvre, il convient pour la fabrication de parpaings, dalles et murs préfabriqués. Son empreinte carbone est de 350 kg eq CO2/tonne, soit une réduction de 40 % par rapport à un ciment 42.5 de type Cem II.

© Materrup Ciment d’argile MCC1

H-UKR et EnviroMix, de Hoffmann Green et Chryso :

Un ciment à 0 % de clinker

Afin de déployer l’usage des bétons ultra-bas carbone (ULC), les deux industriels se sont associés pour élaborer un adjuvant spécial pour le ciment H-UKR de Hoffmann Green. Celui-ci, formulé à 0 % de clinker, est constitué à 80 % de laitier alcali-activé, issu d’impuretés de minerai de fer industriel. À très faible taux de CO2, il présente une empreinte carbone divisée par 3,5 par rapport à un Portland traditionnel. Le nouvel adjuvant EnviroMix ULC 5500 de Chryso en améliore la rhéologie et en réduit la thixotropie. Associés, les deux produisent un béton ULC à empreinte CO2 réduite de 50 % (110 à 140 kg eq.CO2/m3).