Ciments décarbonés : Hoffmann Green signe son premier contrat de licences en Arabie Saoudite

Dans le cadre de son plan national de transformation économique « Vision 2030 », l’Arabie Saoudite fait de la transition écologique une priorité de développement, notamment sur le marché conséquent et en plein effervescence de la construction qui est porté par les nombreux projets de Smart Cities.

C'est dans ce contexte que le groupe immobilier saoudien Shurfah (plus de 13 800 000 logements et plus de 6 milliards de riyals d'investissements) a signé avec Hoffmann Green, industriel français spécialisé dans les ciments décarbonés, un accord de licences d’une durée de 22 ans pour pouvoir financer, construire et exploiter des unités de production Hoffmann Green et commercialiser en exclusivité sur l’ensemble du territoire saoudien les ciments décarbonés Hoffmann Green.

Une première cimenterie 0% clinker sera construite dès 2024. Implantée à Riyad, capitale de l’Arabie Saoudite, elle sera une réplique de la première usine verticale d’Hoffman Green basée en Vendée. Au-delà de cette première usine, l’objectif de ce contrat est de dupliquer plusieurs usines H2 sur le territoire saoudien.