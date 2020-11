Ciments Calcia publie un guide dédié aux artisans

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Artisan béton Supprimer Ciment Supprimer Béton Supprimer Ciments Calcia Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec cette édition d’une centaine de pages qui regroupe l’exhaustivité de son offre, Ciments Calcia s’adresse aux artisans et entreprises générales du bâtiment, pour les aider à choisir les solutions adaptées à leurs projets.

Le Guide de la maçonnerie de Ciments Calcia dresse le panorama de ses références de ciments, de chaux et de la gamme environnementale à empreinte carbone réduite VisionAIR, avec pour chacune, leurs caractéristiques et le type de réalisations visées. Les différentes catégories de chantiers (maison individuelle, aménagement extérieur, milieu agricole, etc.) sont abordées et, pour chaque cas de figure, les mises en œuvre des solutions sont explicitées, avec dosages précis et conseils pour une mise en œuvre dans les règles de l’art.

L’ensemble est agrémenté de descriptifs techniques, d’illustrations et d’avis pratiques (sur la propreté du chantier, le bétonnage par temps chaud ou froid, la Réglementation Environnementale 2020 et le label E+C-, etc.), et se conclut par un lexique technique et des coordonnées indispensables à la profession. Ce guide, qui complète le service en ligne Bat’Expert Ciments Calcia, est consultable et téléchargeable sur le site ciments-calcia.fr.