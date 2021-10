Ciments bas carbone : enfin une norme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Normes Supprimer Ciment Supprimer Construction bas carbone Supprimer Stratégie nationale bas carbone Supprimer France Supprimer Industrie Supprimer Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Valider Valider

Longtemps attendue par les professionnels de l’industrie cimentière, la norme européenne NF EN 197-5 a été publiée le 1er octobre. Elle permet notamment de nouvelles combinaisons d'ajouts bas carbone dans la composition du ciment.

Bien qu’entérinée en mai 2021, la norme européenne NF EN 197-5 a été officiellement publiée début octobre 2021 par l’Afnor, faisant ainsi de la France l’un des premiers pays en Europe à publier dans son répertoire de normes nationales cette importante mise à jour : les CEM II/C-M et des CEM VI, des ciments « bas carbone » pourront désormais être commercialisés, permettant, selon les calculs du syndicats de l'industrie cimentière (Sfic), de faire baisser de 35 à 40 % l'empreinte carbone des constructeurs, avec des exigences de durabilité et de performance comparables à la moyenne des produits classifiés actuellement sur le marché.

La norme européenne NF EN 197-5 donne ainsi un cadre très précis aux exigences techniques et de mise en oeuvre concernant ces deux nouveaux types de ciments destinés à la préparation de béton, mortier et coulis, jusqu’ici non répertoriés par la norme de 2011, la NF EN 197-1.

Les nouveaux ciments CEM II/C-M et CEM VI dans lesquels une partie du clinker a été substituée par du calcaire, du laitier de hauts-fourneaux, des cendres volantes, des pouzzolanes ou encore des argiles calcinées, permettront de réduire les émissions de CO2 :

• de 50% comparé à un CEM I (ciment, sans ajout) ;

• de 35% comparé à la moyenne actuelle de tous les ciments.

« Cette nouvelle norme NF encadrant des ciments bas-carbone confirme et conforte nos engagements vis-à-vis de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et signe une nouvelle étape sur la feuille de route que nous nous sommes fixés vers la décarbonation », s'est félicité François Petry, président du Sfic.