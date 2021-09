Ciboure : projet de réhabilitation du couvent des Récollets

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Patrimoine Supprimer Valider Valider

Les travaux du couvent des Récollets débuteront cet automne.

Fondé en 1613 entre les communes de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), le couvent des Récollets est aujourd’hui très vétuste. Le syndicat intercommunal de la Baie a donc décidé d’y réaliser des travaux de réhabilitation. Ce chantier d’envergure commencera cet automne.

Concrètement, l’aménagement vise la création d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP). Il mettra en valeur le site, l’histoire maritime ainsi que l’évolution urbaine et architecturale des deux villes (Ciboure et Saint-Jean-de-Luz). En plus de redonner au site son allure d’antan, le projet inclut l’aménagement de parcours adaptés aux personnes à mobilité réduite et au jeune public. Le bâtiment accueillera également quatre salles d’exposition et un atelier pédagogique. Ceux-ci seront accolés à une autre salle dédiée à la culture. Par ailleurs, un nouveau bâtiment sera édifié pour marquer l’entrée du CIAP. Il sera construit en pans de bois pour s’inspirer des charpentes basques et des chantiers navals. Le cloître, quant à lui, fera l’objet d’une rénovation pour retrouver ses dispositions anciennes de la seconde moitié du XIXe siècle. La citerne et son socle en pierre seront aussi restaurés. En outre, une réhabilitation sera menée dans l’ancienne chapelle. Cette dernière accueillera, au terme des travaux, des événements culturels.

Le coût de l’ensemble des opérations est estimé à plus de 5 M€. L’État contribue au financement à hauteur d’un million d’euros. Le Département et la Région ont également fourni une aide d’environ 400 k€ chacun. La Fondation du Patrimoine a participé à hauteur de 250 k€. Notons que ce projet d’aménagement et de réhabilitation est porté par le Pays d’Art et d’Histoire.