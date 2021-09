Chrono One, le nouveau bloc-baie performant de Soprofen

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Volet roulant Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Stores et fermetures Supprimer Soprofen Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le spécialiste du volet roulant Soprofen présente Chrono One, un coffre intégré à hautes performances et grande facilité de montage.

Soprofen a consulté une vingtaine de menuisiers industriels référents pour concevoir ce nouveau bloc-baie, qui réunit leurs attentes. Côté performances, Chrono One dispose d’une sous-face en nid d’abeilles à technologie brevetée, d’isolant polystyrène (joues et coffre) et d’un joint sur la première lame, pour une isolation thermique jusqu’à Uc < 0,7 W/m².K (calcul interne) et phonique jusqu’à 57 dB. La perméabilité à l’air atteint la classe 4 grâce aux joints : co-extrudé sur la trappe, mousse en périphérie de joue, joint et profil spécifiques entre coffre et menuiserie.

Bénéficiant de l’innovation Goodnight pour une occultation optimale, le bloc-baie est réalisable en grandes dimensions. La mise en place de crochets pare-tempête permet d’aller jusqu’à 3 ou 3,50 m en un seul tablier, selon les lames (Alu de 37 ou 50 mm), quelle que soit la taille du coffre (200 ou 230 mm).



Montage en huit minutes



Le gain de temps à l’assemblage du volet en atelier atteint 40 % grâce notamment à un moindre besoin de silicone pour l’étanchéité, un adaptateur sur le dormant facilitant la fixation, des coulisses Alu ou PVC rapides à positionner, etc. Deux modes de montage sont possibles (sur dormant monobloc ou avec tapées rapportées) pour s'adapter à toutes configurations (ITI, ITE, ossature bois, brique isolante). Autant d’éléments qui permettent de monter le coffre sur la fenêtre en moins de 8 minutes. Par ailleurs, la trappe de visite est facilement accessible après enduisage et le croquage du coffre est possible.

Fabriqué en France en PVC recyclé à 60 %, Chrono One est disponible en de nombreuses finitions plaxées, dont près de 50 sous Avis Technique. En option, le thermolaquage « bord de mer » assure à l’ensemble une haute résistance anti-corrosion, garantie 5 ans pour les habitations à moins de 10 km du bord de mer et jusqu’à 7 ans au-delà de 10 km.