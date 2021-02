Christophe Rogier est nommé directeur général d’Isonat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer France Supprimer Entreprises Supprimer Isonat Supprimer Isover Supprimer Saint-Gobain Supprimer Valider Valider

La société du groupe Saint-Gobain, spécialisée dans les isolants biosourcés, vient d'annoncer, au 1er janvier 2021, la nomination au poste de directeur général de l’ancien directeur de l’usine Isover de Chalon-sur-Saône.

Isonat, spécialiste de l’isolation fibres de bois du Groupe Saint-Gobain, vient de nommer Christophe Rogier au poste de directeur général. Il a pour mission de gérer les deux phases d’investissement successives qui permettront à Isonat de doubler la capacité de production de son usine de Mably (42).

Christophe Rogier a débuté sa carrière dans le vitrage à Thourotte le 12 mai 1997 en tant qu’ingénieur Développement puis Chef de projet et Responsable Industriel. Expatrié en Belgique en 2003, il occupe le poste de responsable de la Ligne Magnétron, élargi ensuite aux ateliers découpe et feuilleté. A son retour en France en 2007, il prend successivement la direction de l’usine Saint-Gobain Glass dAniche, la direction industrielle des activités Solar Glass et la direction des investissements de Sekurit France. Entre 2014 et 2018, il travaille pour le groupe SGD en qualité de directeur de projet, directeur d’usine puis gérant de société avant de rejoindre Isover en juillet 2018, au poste de directeur de l’usine de Chalon-sur-Saône.