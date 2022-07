Christophe Possémé prend la tête du CCCA-BTP

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Formation BTP Supprimer CCCA-BTP Supprimer FFB Supprimer France Supprimer Valider Valider

Christophe Possémé, dirigeant de l’entreprise Le Bâtiment Associé, vient de prendre les rênes du CCCA-BTP. Celui qui est aussi président de l’UMGO et membre du conseil exécutif de la FFB succède à Éric Routier, pour sa part élu à la vice-présidence de l’association à gouvernance paritaire.

« Dans un environnement où les mutations sont désormais permanentes et s’accélèrent, les entreprises de nos secteurs du BTP doivent relever de nombreux et forts enjeux, qu’il s’agisse de performance environnementale, de transitions écologique, technologique et numérique, mais aussi de compétences professionnelles : il est ainsi plus que jamais essentiel de former des jeunes à nos métiers, mais aussi d’assurer la montée en compétences des salariés de notre secteur. C’est le cœur de la mission du CCCA-BTP », appuie Christophe Possémé, 45 ans, qui vient de prendre la tête du Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du secteur pour une durée de trois ans.

Il succède à Éric Routier, désormais vice-président de l’association à gouvernance paritaire. Ludovick Lefebvre (FNSCBA-CGT), trésorier, et Laure Vial (Capeb), secrétaire, composent également le nouveau conseil d’administration.



Titulaire d’un DUT de conducteur de travaux et du certificat supérieur Développement durable et Qualité environnementale de l’IFRB, Christophe Possémé préside depuis 2011 l’entreprise Le Bâtiment Associé (1) (Muizon (51), 155 salariés,) qu’il a intégrée en 2000 comme conducteur de travaux.



Par ailleurs membre du comité exécutif de la FFB et président de la commission marché de la fédération, il préside aussi l’Union de la maçonnerie et du gros œuvre (UMGO). Sur le registre de la formation, Christophe Possémé fut aussi à la tête de Constructys Champagne-Ardenne de 2011 à 2013.



« En cette année anniversaire pour le CCCA-BTP, qui fête ses 80 ans, notre action doit permettre d’être toujours aux avant-postes des défis d’avenir que nous devons relever, affirme le nouveau président du comité. Cela passe par l’anticipation et l’innovation, qui sont des marqueurs singuliers des initiatives que nous prenons et des projets que nous menons. Ma volonté est d’agir de façon transversale avec l’ensemble des acteurs de notre environnement, pour impulser et conduire des projets ambitieux et à fort impact, pour garantir la performance de notre activité et une haute qualité pédagogique dans la formation professionnelle à nos métiers du BTP. »

(1) L’entreprise Le Bâtiment Associé officie dans la maçonnerie, la taille de pierre et la charpente, mais aussi dans la restauration du patrimoine, les travaux de déplombage et désamiantage ainsi que les TP.