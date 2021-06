Christine Leconte, nouvelle présidente de l’Ordre des architectes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Profession Supprimer France Supprimer Conseil national de l'Ordre des architectes (Cnoa) Supprimer Christine Leconte Supprimer Denis Dessus Supprimer Valider Valider

L’ex-présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile-de-France (Croaif) rempile, mais à la tête du Conseil national cette fois.

Un plébiscite ! C’est à l’unanimité des 24 conseillers nationaux - 12 de la liste Ensemble élus en 2017 et 12 de la liste Ouverture élus le 3 juin dernier - que Christine Leconte a été portée à la présidence du Conseil national de l’Ordre des architectes (Cnoa). L'ex-présidente du Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Ile-de-France (Croaif) succède à Denis Dessus. Elle sera encadrée des vice-présidentes Marjan Hessamfar-Verons et Valérie Flicoteaux.

«Innovation, prospective, gouvernance partagée avec les régions au service d’une parole qui rassemble, sont les maîtres mots de ce nouveau Conseil élu pour trois ans. L’architecture, discipline culturelle et transversale, est porteuse de solutions pour répondre aux enjeux sociaux et climatiques actuels. Fort de ses nouveaux engagements, le Conseil national entend renforcer et multiplier les alliances avec les différents acteurs du cadre de vie pour porter un plaidoyer d’intérêt général en faveur d’une architecture durable, désirable pour tous.» déclare le Cnoa dans un communiqué.

Christine Leconte est architecte-conseil de l’Etat (ACE) auprès de la Drac Normandie et maître de conférences associée à l’école d’architecture de Versailles. Elle a été lauréate du palmarès des jeunes urbanistes 2010.

Dans sa « profession de foi », Ouverture annonçait le programme des prochains mois :

Mise en œuvre d’un pacte de gouvernance avec les Conseils régionaux ;



Audit du Conseil national de l’Ordre des architectes ;



Rendez-vous régulier avec les syndicats, les écoles d’architecture et les associations ;



Concertation élargie sur l’ouverture du Tableau ;



Stratégie de communication conçue avec les Conseils régionaux et le Réseau des Maisons de l’architecture, avec un volet grand public ;



Budget exceptionnel post-crise pour accompagner les confrères ;



Université de l’architecture rassemblant les salariés et les élus ;



Débats avec les candidats aux élections présidentielles/législatives ;



Création d’une une « grande cause nationale » annuelle.