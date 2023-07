Christian Ostermann, directeur de site Schenker Stores France

La nomination d’un nouveau directeur de site symbolise pour Schenker Stores France la volonté d’accélérer la croissance sur le marché français. Ingénieur de formation, Christian Ostermann a une solide expertise (35 ans) dans la gestion et le développement d’entreprises. En tant que directeur de site, il sera responsable de la gestion globale des opérations à Thanvillé. Sa mission principale consistera à soutenir et à accélérer la croissance de l’entreprise en France, en mettant en œuvre des stratégies efficaces et en renforçant les synergies au sein de l’organisation. Il supervisera les équipes, optimisera les processus opérationnels et veillera à ce que les normes de qualité et de service des soient respectées.

L’ambition d’une forte croissance

Le défi majeur de Christian Ostermann sera d’industrialiser la production pour absorber la croissance de l’entreprise. Actuellement, 200 personnes sur site sont dédiées à la fabrication de 400 stores par jour (stores bannes, stores verticaux et stores de toiture), générant près de 70 000 pièces par an.

Pour faire face à une cadence de production supérieure et répondre à la demande croissante, Christian Ostermann – accompagné du responsable de fabrication, Gilles Grinner – devra mettre en place des outils et des stratégies adaptées. « Nous devrons structurer la production de manière à opérer un changement d’échelle. Cela impliquera d’évaluer et de revoir les processus existants, d’identifier les goulots d’étranglement potentiels et d’introduire des améliorations pour augmenter l’efficacité et la productivité » explique Christian Ostermann.

La première étape consistera donc à structurer la production existante. Cela pourrait inclure l’optimisation de certaines tâches répétitives, l’introduction de nouvelles machines, ou encore l’optimisation des flux de production pour minimiser les temps d’attente.

Un produit de manufacture

Les stores – que ce soit les stores bannes, stores verticaux ou stores de toiture - sont des produits fabriqués sur-mesure qui respectent une fabrication spécifique. Avec des liens étroits avec l’industrie textile, ce métier est artisanal dans sa nature, et la conception se fait principalement sur cahier des charges, en fonction des exigences spécifiques des clients ; qu’il s’agisse de l’esthétique ou de la fonctionnalité du produit. La volonté de Schenker Stores - de posséder une main-d’œuvre qualifiée formée, aux techniques spécifiques du métier et ayant un attrait pour le textile - est une composante essentielle de sa stratégie de production. Étant donné que la fabrication de store est un métier artisanal et spécialisé, la compétence et l’expertise des travailleurs sont cruciales pour assurer la qualité et la finition des produits. Et, cela inclut notamment la maîtrise des différentes étapes de production, telles que la prise de mesures précises, la découpe des matériaux, le laquage, l’assemblage, la couture et la finition.

La formation au cœur de l’investissement

Christian Ostermann aura également pour mission de veiller à ce qu’une formation dispensée et continue soit suivie pour garantir que les travailleurs acquièrent les compétences nécessaires et restent à la pointe des techniques et des innovations de l’industrie. A l’appui d’une main-d’œuvre qualifiée et passionnée, Schenker Stores s’assure que ses produits haut de gamme sont fabriqués avec le plus grand soin et répondent aux exigences les plus élevées en termes de qualité et de finition. « C’est en investissant dans la formation et en valorisant le savoir-faire de nos employés, que nous renforcerons notre capacité à offrir des produits exceptionnels et à maintenir notre réputation d’excellence » conclut Christian Ostermann.