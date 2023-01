Christian de Portzamparc primé sous la Coupole

Des prix d’architecture, Christian de Portzamparc en a décroché de nombreux durant sa carrière, et non des moindres comme le Pritzker Prize en 1994.

Mais le Grand Prix d’architecture de l’Académie des beaux-arts 2022, qu’il a reçu des mains de son confrère Dominique Perrault sous la coupole du palais de l’Institut de France le 11 janvier 2023 à Paris (VIe), lui semble « tout particulier ».

« Je le prends comme une marque de solidarité autour du travail de l’esprit, entre des gens qui sont concurrents toute leur vie, et à travers les générations, ce que l’Académie entretien comme étant le ferment de la civilisation », a-t-il expliqué.

Ce Grand Prix, aussi appelé prix Charles-Abella, Christian de Portzamparc a tenu notamment à le partager avec Elizabeth de Portzamparc, rencontrée en 1981 et désignée architecte de l’année 2022 dans son pays natal, le Brésil. « Sans elle, je ne serai pas le même, confie-t-il. Nous partageons une vie de création, chacun avec ses méthodes, son style et ses références. » Ensemble, ils ont créé la société 2Portzamparc en 2015, tout en continuant leurs activités respectives en parallèle. Leur dernière œuvre en date est un campus universitaire pour Sorbonne-Nouvelle à Paris (XIIe).

© Milena Chessa / LeMoniteur.fr L’architecte Christian de Portzamparc, expliquant ses projets exposés au Pavillon Comtesse Caen à Paris (VIe) jusqu’au 25 janvier 2023.

Maquettes et dessins

Dominique Perrault qualifie Christian de Portzamparc de « grand architecte et grand artiste ». Il invite le public à venir découvrir les maquettes et les dessins de ses projets qui sont exposés, jusqu’au 25 janvier prochain, au Pavillon Comtesse de Caen (27 quai de Conti, Paris VIe).

Du quartier parisien de Masséna aux tours de New York, en passant par l’ambassade de France à Berlin ou encore la Philharmonie Luxembourg, le visiteur peut suivre le fil conducteur d’un concepteur qui « aime rendre l’espace plus grand qu’il n’en a l’air ». Où qu’il construise dans le monde, cet inventeur de l’îlot ouvert en urbanisme se révèle un anti-claustrophobe acharné.