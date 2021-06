Christelle Delouche, de la taille de pierre au combat pour le statut de conjoint d’artisan

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Pierre de taille Supprimer Maçonnerie Supprimer Capeb Supprimer Artisan maçon Supprimer Moi, artisan Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Entreprise artisanale Supprimer Maine-et-Loire Supprimer France Supprimer Valider Valider

Après plusieurs vies professionnelles – dessinatrice industrielle puis responsable des services techniques de Beaufort-en-Vallée (49) –, Christelle Delouche a créé avec son mari en 1999 une entreprise de maçonnerie et taille de pierre. Elue en mai 2020 présidente de la Capeb départementale du Maine-et-Loire, elle s'investit pour rapprocher artisans et conjoints dans l'intérêt de l'entreprise.

Ma boîte à gants

« J'ai toujours un bloc-notes dans ma boîte à gants. D'un naturel curieux, je note énormément de choses, tout le temps. Ce peut être un mot dont je veux absolument me souvenir. J'ai besoin d'un maximum d'informations et tout m'intéresse, comme cette maison isolée par l'extérieur que je suis allée récemment voir de près pour ne rien oublier. Je note, même si souvent je n'ai pas à relire. C'est mon relais de mémoire. »

Ma boîte à outils

« Le premier outil, c'est ma tête ! Je dois rester le plus lucide possible, notamment dans mon engagement syndical. À l'ère du numérique, les deux autres outils essentiels sont mon PC et mon téléphone portable, indispensables pour être présente en permanence et soutenir mes 1300 collègues artisans, dans un contexte économique très particulier. »

Ma boîte à secrets

« Très tôt, j'ai pris conscience que la vie pouvait s'arrêter n'importe quand. Le travail avec mon mari au sein de l'entreprise m'a permis d'être proche de mes enfants, aujourd'hui âgés de 20 et 25 ans. Je veux rester disponible pour eux à tout moment, comme je l'ai été pour leurs activités et leurs études. Celles de mon fils m'ont fait découvrir la plasturgie, par exemple. J'aime avoir accès à des univers qui ne me sont pas familiers. »

Ma boîte à idées

« Ce qui ne lasse pas de me mobiliser, c'est l'absence de reconnaissance du statut de conjoint d'artisan. Je mène ce combat pour les épouses non prises en compte mais qui accompagnent leur mari, gèrent l'entreprise, exercent un vrai métier. Nombreuses sont celles à travailler à côté, parce qu'elles n'ont pas de statut dans certains cas. Ce n'est pas légal, car la loi le prévoit, mais ce n'est pas complètement entré dans les mœurs. »



Entreprise : SARL Delouche

Lieu : Les Rosiers-sur-Loire (Maine-et-Loire)

Gérants : Christelle et Frédéric Delouche

Création : 1999

Activité : maçonnerie et taille de pierre

Chiffre d'affaires : 212 000 €

Effectif : 1 salarié, 1 apprenti

Clientèle : particuliers (80 %), collectivités (20 %)