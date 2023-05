Choose France 2023 : Holosolis lance la plus grande usine photovoltaïque d'Europe en Moselle

L'usine de Sarreguemines (57) aura une capacité de production de 5 GW par an, produisant 10 millions de modules photovoltaïques chaque année, ce qui équivaut aux besoins énergétiques d'un million de foyers européens. Engagée dans une démarche de proximité, elle emploiera 1 700 personnes, dont la plupart seront recrutées dans la région Grand Est et dans la région de Sarreguemines, en s'appuyant sur un partenariat avec Pôle Emploi.

Jan Jacob Boom-Wichers, PDG d'Holosolis, commente dans un communiqué : « Nos modules seront destinés à trois marchés principaux : les toitures résidentielles, les toitures industrielles et commerciales, et l'agrivoltaïque. » D'après les dernières données d'Enedis, la France compte 277 000 logements équipés en autoconsommation individuelle photovoltaïque au 1er trimestre 2023. Le nombre d'installations a augmenté de plus de 150 % depuis 2021.

À LIRE AUSSI Le Groupe Velux investit 40 M€ sur son site de Marnay, en Haute-Saône

REPowerEU

La nouvelle gigafactory photovoltaïque est annoncée dans le cadre du plan REPowerEU, lancé en 2022. Elle permettra notamment d'accélérer les progrès vers la réalisation de l'objectif de 600 GW d'énergie solaire d'ici 2030, contre 150 GW en 2022. Elle constitue l'une des initiatives de l'Alliance industrielle européenne pour l'énergie solaire et photovoltaïque (ESIA) pour réindustrialiser l'Europe à un rythme soutenu. Elle vise à atteindre des objectifs plus élevés en matière de décarbonation (réduction de 55 % des gaz à effet de serre entre 1990 et 2030) et à soutenir la sécurité énergétique.

Holosolis a été créée par trois acteurs de premier plan sur leurs marchés respectifs. Tout d'abord, EIT InnoEnergy, soutenu par l'Union européenne, l'un des plus grands investisseurs dans les technologies propres et l'énergie durable. EIT InnoEnergy a intégré le groupe IDEC, un acteur majeur de l'industrie immobilière française et TSE, l'un des principaux producteurs d'énergie solaire en France, leader de l'agrivoltaïque. Karine Vernier, directrice générale France d'EIT InnoEnergy, déclare dans le communiqué annonçant cet investissement : « Avec ses 5GW de production, Holosolis contribuera à plus de 15% de l'objectif de l'ESIA : une capacité annuelle de 30GW d'ici 2025, correspondant à 60 Md€ de PIB annuel supplémentaire en Europe et à la création de plus de 400 000 nouveaux emplois (directs et indirects) ».

Le choix de la France

À l'issue d'un processus d'examen approfondi, Holosolis dit avoir choisi la France pour le savoir-faire et la disponibilité de sa main-d'œuvre, la qualité de ses infrastructures et la nature faiblement carbonée de l'énergie produite dans le pays. Le site choisi pour la gigafactory s'étend sur 50 ha, offrant un espace d'expansion au fur et à mesure de l'intégration de nouvelles technologies et capacités de production.