Cholet Agglos repris par un adhérent BigMat

Le fabricant choletais de produit béton vient d’être racheté par Daniel Brohan, dirigeant de 44 Matériaux et qui compte déjà six points de vente BigMat.

Daniel Brohan, dirigeant de 44 Matériaux et adhérent BigMat depuis 2006, poursuit le développement de son entreprise. Après avoir repris en 2017 BigMat Océane de matériaux et ses deux agences, le nantais vient de mettre la main sur Cholet Agglos.

Cette société, fondée en 1962 et implantée à Cholet (Maine-et-Loire), est spécialisée dans la fabrication de produit béton (parpaings blocs béton, entrevous, blocs de coffrage, béton prêt à l’emploi) ainsi que dans la vente de divers matériaux de construction. D’après le quotidien Ouest-France, Cholet Agglos « distribue ses produits auprès de négociants en matériaux (et notamment Réseau Pro, Ndlr), de grandes surfaces de bricolage et de maçons dans les Pays de la Loire et ses alentours ». L’entreprise devrait réaliser en 2021 un chiffre d’affaires autour de 8 M€.

