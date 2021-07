Choisy-au-Bac : début de la seconde phase de travaux de la Zone d’Aménagement Concerté de la Prairie 2, à Maubon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Oise Supprimer ZAC Supprimer Valider Valider

À Choisy-au-Bac, la prochaine étape du chantier de la future Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Maubon est lancée. Elle porte sur la construction d’un ensemble de petits immeubles locatifs.

La ZAC de la Prairie 2 est un nouveau quartier qui sera créé entre la forêt de Laigue, l’Oise et l’Aisne, dans le quartier de Maubon, à Choisy-au-Bac (Oise). Elle proposera à terme plus de 200 logements (locatifs et en accession). Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique du logement de l’intercommunalité.

Les travaux entrepris en novembre 2020 sont terminés. Ils concernaient les opérations de terrassement, la pré-voirie et les travaux de viabilisation. La prochaine étape du chantier comprend la construction d’une résidence intergénérationnelle de 80 logements, 53 logements collectifs en accession, 20 maisons en accession et 85 logements locatifs, ainsi que des commerces. 18 logements locatifs sociaux, 12 logements locatifs intermédiaires et 9 maisons en locatif devraient être livrés d’ici début 2023.

À titre d’information, la ZAC de la Prairie est le plus grand foncier disponible à urbaniser dans la commune de Choisy-au-Bac, avec une superficie d’environ 10 ha.