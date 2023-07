Chiffre d’affaire en hausse de 20% pour Repar’stores

Du 27 juin au 10 juillet derniers se tenaient les réunions régionales semi annuelles de Repar’stores, leader sur le marché de la réparation et modernisation de stores et volets roulants toutes marques. Ces rendez-vous à la rencontre des franchisés, dans 13 villes réparties sur l’ensemble du territoire national, sont l’occasion pour la tête de réseau de partager les réussites et perspectives de cette année 2023.

Franchisés, les animateurs et la tête de réseau, ces réunions permettent de faire un point de mi-parcours sur l’année 2023. Un point positif puisque le réseau affiche un chiffre d’affaire en hausse de 20% pour le premier semestre par rapport à la même période de l’année écoulée. C’est aussi l’occasion de rassembler et fédérer le réseau, et un point sur le développement de l'activité. Parmi les nouveautés à venir : l’installation de Repar’stores en Espagne, prévue pour le second semestre 2023 ; la prise de rendez-vous en ligne via le site internet de la marque (en cours de test chez 20 franchisés en France) ou encore les formations à venir pour le développement de la nouvelle activité “portes de garage sectionnelles et basculantes” prévue pour début 2024.

En 2022, le chiffre d’affaires était de 80 millions d’euros pour les franchisés et de 45 millions d’euros pour la tête de réseau. Repar’stores s’affiche comme un réseau fort ayant dépassé le cap des 290 agences. En 2023, une enquête de satisfaction globale avec l’Indicateur de la Franchise (organisme d'enquête indépendant) auprès de ses franchisés lui a permis d’obtenir des résultats inédits pour un réseau de cette taille avec 96% de satisfaction générale.