Chez Weber, des mortiers de réparation à formule anticorrosion

Weber a repensé la formulation de deux de ses mortiers de réparation fibrés, weberep rapide et weberep express. Plus clairs et au grain plus fin, ils bénéficient d’un traitement de corrosion intégré, rendant inutile l’application d’un passivant.

Exit le coloris foncé qui marquait visiblement les réparations apportées. Les deux mortiers de réparation structurelle weberep rapide (R41) et weberep express (R32) arborent désormais une teinte claire pour un rendu plus esthétique ton sur ton, et offrent un grain plus fin pour des finitions plus lisses. Mais la principale spécificité de cette nouvelle formule est la technologie anticorrosion intégrée, unique sur le marché, qui génère gain de temps et coûts de chantier allégés.

Pas de passivation préalable des armatures

Alors que la majorité des réparations structurales de béton nécessitent l’application d’un passivant sur les armatures, avant la pose du mortier, ces deux produits rendent inutile cette étape préalable. L’inhibiteur de corrosion intégré réduit la pénétration des ions chlorure (pollution, sel de déneigement, embruns marins...) et augmente la résistance à la carbonatation du béton, principales causes de corrosion des armatures.

Weberep rapide, classé R4, convient à tout type de réparation ponctuelle sur béton, enduit ciment, blocs béton, briques pleines et pierres dures. Il s’utilise en horizontal, vertical, sous-face, en intérieur et extérieur, sur ouvrages aériens, souterrains ou immergés.

Weberep express, classé R3, convient lui aux réparations sur béton, briques, enduit ciment et chaux ciment. Les deux produits, à formule antipoussière, offrent une très bonne accroche et tenue en épaisseur, jusqu’à 100 mm pour le premier et 70 mm pour le second.