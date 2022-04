Chez Unilin Insulation, des panneaux de toiture autoportants en fibre de bois

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Isolation thermique par l'extérieur Supprimer Artisan toiture Supprimer Toiture Supprimer Isolant biosourcé Supprimer Matériaux biosourcés Supprimer UNILIN INSULATION Supprimer France Supprimer Valider Valider

À l’heure de la décarbonation du bâtiment imposée par la RE 2020, le fabricant étoffe sa gamme Usystem Roof avec deux nouveaux panneaux de toiture chevronnés isolants en fibre de bois.

Certifiés Acermi, ces nouveaux panneaux d’Unilin Insulation sont destinés à l’isolation par l’extérieur des rampants de toiture, en neuf comme en rénovation. Ils associent les avantages de deux matériaux isolants (fibre de bois et polyuréthane) caractérisés par de longs cycles de vie et de faibles émissions de GES. Moins carbonés, ils contribuent à la réduction des émissions sur le cycle de vie du bâtiment et sont par ailleurs éligibles à Ma Prime Rénov’.

Isolant bi-matière

Le premier panneau, Usystem Roof OS Comfort Natural, proposé en trois dimensions, assure à la fois le support de couverture, l’isolation thermique et la finition intérieure du plafond. Il comprend une couche de mousse PU (d’épaisseur 94, 135 ou 159 mm), une couche de fibre de bois (60 mm) et un écran de sous-toiture HPV, pour une épaisseur totale de 187, 228 ou 252 mm et un R de 6 à 9 m².K/W. Il offre une isolation performante été comme hiver tout en préservant des risques d’humidité. Le jointoiement de l’écran se fait par des recouvrements adhésifs intégrés, pour un temps de pose réduit. Ce panneau convient à toutes les configurations : noues et arêtiers, débords de toiture, fenêtres de toit, passage de cheminées…

Solution biosourcée

Le second modèle, Usystem Roof DS Natural Wool, est un panneau sandwich chevronné à couche isolante totalement en fibre de bois (épaisseur 220 mm, densité 50 kg/m3) et pare-vapeur intégré. D’épaisseur totale 266 mm, au R de 6,10 m².K/W, il assure l’isolation thermique et acoustique, le confort d’été et la ventilation du bâtiment. Autorisant de grands entraxes entre pannes, aussi facile à poser que le précédent, il convient à toutes les formes de toits en pente et existe en version non lattée pour la pose parallèle à l’égout.

Sur mesure

Les deux panneaux sont disponibles en longueur sur mesure de 2 à 8 mètres selon la sous-face, avec des coupes biaises (horizontales ou verticales par faîtage et égout) possibles sur demande. Ils sont proposés en plusieurs finitions de plafonds, semi-finies ou complètes : 12 finitions semi-finies personnalisables, 2 décors synthétiques texturés (Deco White et Deco Beige) et 4 finitions bois, véritable, brut, flotté, cérusé.

Usystem Roof OS Comfort Natural Close Lightbox