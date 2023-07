Chez Forbo, le « Fast Flooring » se développe

Dix ans après le lancement de sa technologie en lés Modul’up – un sol PVC à pose sans colle désormais décliné en 5 gammes et plus de 130 décors –, le fabricant élargit encore son offre de revêtements en pose libre. Faciles et rapides à poser, recyclables, adaptés à tous les projets, notamment en rénovation et en milieu occupé, les sols Fast Flooring de Forbo répondent aux enjeux actuels de la construction : gain de temps, réduction de la pénibilité, économies de matériaux, respect de l’environnement et qualité de l’air intérieur.

Jusqu’à 150 m² sans colle

Au rang des nouveautés 2023, la gamme de lames et dalles LVT Allura Flex, qui existait déjà en pose poissée, se décline désormais en pose libre. Elle peut ainsi être mise en œuvre sans adhésif, jusqu’à une surface de 150 m², grâce à l’insertion d’un second voile de verre après la couche compacte calandrée.

La gamme Allura click decibel, sol LVT à clipser recyclé à 30 %, sera aussi lancée prochainement. Elle offrira une efficacité acoustique de 19 dB, avec un système click durable qui permettra une pose sans joint de fractionnement jusqu’à 1000 m². La sous-couche acoustique non textile intégrée au produit facilitera le recyclage en fin de vie.

Pour les fortes contraintes

En plus de ces solutions Modul’up et LVT (Allura et Enduro), Forbo propose toujours les gammes en dalles haute performance Colorex pour les applications à fortes contraintes, 100 % réparables par collage à chaud, ainsi que les tapis de propreté Coral, fabriqués en partie à partir de bouteilles PET recyclées, et qui retiennent jusqu’à 95 % de la saleté et de l’humidité.