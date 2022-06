Chez Bouyer Leroux, Pierre-Alexandre Cheminel prend du galon

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Mouvements Supprimer BOUYER LEROUX Supprimer France Supprimer Valider Valider

Jusqu'alors directeur marketing et commercial, Pierre-Alexandre Cheminel est nommé directeur général adjoint.

Agé de 43 ans, diplômé de Centrale Paris et d'un MBA à l'ESCP, Pierre-Alexandre Cheminel était depuis 2017 directeur commercial et marketing de Bouyer Leroux, après un passage chez Placoplâtre. Il vient d'être nommé directeur général adjoint de la Scop, au côté de Roland Besnard, président. Le nouveau DGA continuera de piloter le commerce et le marketing, tout en conduisant une politique d'innovation autour des produits éco-conçus et des services digitaux.