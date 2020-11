Cheval-Blanc : un nouvel observatoire de la langue et de la culture provençales

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Vaucluse Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La restauration du Mas Saint-Paul arrive à son terme. Le centre culturel provençal a été inauguré à Cheval-Blanc.

Le 24 octobre dernier, un comité de 150 personnes, composé des élus du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône, a assisté à l’inauguration du nouvel observatoire provençal de Cheval-Blanc (Vaucluse). Ce projet est initié et porté par le Collectif Prouvènço qui attend cette ouverture depuis dix ans. La mairie de Cheval-Blanc a cédé l’ancienne ferme de Saint-Paul à l’association pour mettre en valeur la culture et l’identité provençales.

L’édifice sera un centre culturel vivant, un espace de création et d’expression, un lieu de mémoire mais également un centre de ressources et de formation dédié à des cours de provençal. À l’occasion de cette ouverture, le nouvel observatoire propose une exposition intitulée « paysages animés et vie provençale aux XIXe et XXe siècles » jusqu’au 21 novembre.

Le coût total de la restauration s’élève à 800 k€ sur une durée de travaux de 15 mois. Le président de la région Sud en est le principal financeur.