Chessy : la ferme des Tournelles transformée en espace culturel

La ferme des Tournelles est en cours de réaménagement pour accueillir des équipements culturels.

Depuis le mois de septembre, la ferme des Tournelles à Chessy (Seine-et-Marne) dispose d’une école de musique d’une surface de 790 m² et d’une salle d’orchestre. Ces nouvelles installations, réalisées par la commune, font partie de la première phase d’un projet de réhabilitation visant à transformer le site en un équipement culturel.

D’ici septembre 2022, les travaux porteront sur l’aménagement d’un auditorium de 200 places. Il s’agira d’un lieu dédié à la musique, au théâtre, au cinéma et à la tenue de conférences, ainsi que de réunions. Il sera couplé avec une salle polyvalente qui permettra d’accueillir des associations, des expositions et diverses manifestations festives. Le projet de la municipalité inclut également le réaménagement des espaces extérieurs. Une cour de 2 700 m² et un parking de 70 places y seront notamment créés.

Pour la commune de Chessy, l’objectif est de mettre à disposition des habitants un lieu culturel de proximité. Précisons que le projet a bénéficié d’une subvention de 110 k€, octroyée par le Département de la Seine-et-Marne.