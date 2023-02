Cherubini acquiert 70% de Mi-Metal

La société italienne Cherubini S.p.A., fondée en 1947, active dans le domaine des solutions de manœuvre pour la protection solaire, la fermeture et la domotique, a annoncé le 20 février 2023 dans un communiqué qu’elle avait finalisé l’acquisition de 70% du capital social de Mi-Metal S.r.l. créant ensemble Cherubini Mi-Metal S.r.l.

Mi-Metal S.r.l. est une entreprise de la famille Marchetti qui opère dans la production des accessoires pour volets roulants et portes de garage depuis 1948. Basée à Barbarano Mossano (région de Vincenza), elle est active sur les principaux marchés européens, au Moyen-Orient et en Amérique.

L’acquisition de Mi-Metal S.r.l. complète la gamme existante de moteurs et d’accessoires manuels pour la manœuvre des pergolas, stores, BSO, volets roulants, et portes de garage, avec notamment des tubes, poulies, supports, embouts et enrouleurs, faisant du Groupe le seul acteur mondial capable d’offrir au marché une gamme aussi large sous une seule marque.

Une offre complète grâce à la croissance externe

Cherubini Mi-Metal S.r.l. rejoint aujourd’hui les autres acquisitions réalisées par le groupe ces dernières années : DECHO S.r.l., production et usinage, acquise en mai 2020 ; WiDom S.r.l., fournisseur de technologie dans le développement, l’ingénierie et la production d’appareils Smart Home acquise en janvier 2020 ; D&B S.r.l., devenue Cherubini Electronics, acquise en janvier 2022 et spécialisée dans la production et l’assemblage de cartes électroniques. Grâce à ces acquisitions, Cherubini est en mesure de fournir des solutions de plus en plus avancées, complètes et orientées vers la domotique.

Le groupe Cherubini compte aujourd’hui plus de 300 employés et affiche un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros en 2022. Grâce à ses filiales, il est présent en Espagne, France, Allemagne, Chine et Turquie et se positionne parmi les principaux acteurs du secteur dans le développement, la production et la distribution de solutions de manœuvre pour la fermeture, protection solaire et domotique.