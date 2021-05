Cheminées Poujoulat se lance dans l’habillage des pompes à chaleur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Pompe à chaleur Supprimer Tôle Supprimer Acier Supprimer Poujoulat Supprimer France Supprimer Valider Valider

L’industriel lance une nouvelle marque, Outsteel, dédiée au marché de l’habillage et de la protection des pompes à chaleur.

Spécialiste des conduits de fumée et des sorties de toit métalliques, Cheminées Poujoulat met à profit son savoir-faire de façonnage de la tôle pour élargir son activité. Sa nouvelle marque Outsteel, qui sera commercialisée à compter de juillet 2021, regroupe une gamme de caches en acier galvanisé destinés à couvrir les unités extérieures des pompes à chaleur.

Conçus et fabriqués en France, dans l’usine principale du groupe Poujoulat, ces caches sont proposés en trois versions : intégral, partiel ou à « casquette ». Résistants à la grêle et aux UV, faciles à poser et à démonter, ils peuvent s'ajuster à tous les modèles de pompes à chaleur ou climatisation, quel que soit le fabricant.

Le cache intégral, disponible en deux modèles (Brousse ou Bubbles), en plusieurs dimensions et couleurs, comprend une base de fixation murale ajustable par glissières, des faces laissant circuler l’air librement et des pieds si l’installation est éloignée d’un mur. Le cache partiel (Colors), réglable en hauteur et profondeur, se compose d’un châssis noir et de tuiles métalliques coloris vert ou gris. Enfin, la casquette à fixer au mur, avec ou sans pieds d’ancrage (Cap ou Cover), est proposée en 4 couleurs. Autres teintes RAL possibles.

Outsteel, modèle Bubbles - © Poujoulat

Outsteel, modèle Colors - © Poujoulat