Chelles : Ouverture du collège Simone-Veil en 2022

Le nouveau collège de Chelles, de 36 classes, ouvrira ses portes à la rentrée 2022.

La construction du collège Simone-Veil, à Chelles (Seine-et-Marne), dans le quartier de La Noue Brossard, bat son plein. Cette nouvelle infrastructure a été conçue par le cabinet BRS Architectes Ingénieurs. À l’issue des travaux, cet établissement, d’une surface de 6 500 m² se dotera de 36 classes (23 salles classiques, 5 salles de sciences, 3 salles de polytechnologie, 2 salles d’art plastique, 2 salles de musique et 1 salle multimédia). S’y ajouteront le centre de documentation et d’information (CDI) et les installations sportives. Le toit de l’établissement sera équipé de quatre logements de fonction en bois et d’un parking de 58 places.

Sa réalisation a pour but de désengorger le collège Pierre-Weczerka, situé lui aussi à Chelles (Seine-et-Marne). Pour rappel, ce nouvel établissement se voudra écologique et agréable à vivre. Les bâtiments seront équipés de matériaux durables et d’un système de ventilation efficace, afin d’assurer une bonne qualité de l’air et de garantir un meilleur confort, en été comme en hiver.