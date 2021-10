Chelles : aménagement de l’avenue des Sciences

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

À Chelles, les travaux d’aménagement de l’avenue des Sciences commencés en 2019 reprennent, pour une livraison estimée en 2022.

Le chantier de réhabilitation de l’avenue des Sciences, à Chelles (Seine-et-Marne), se poursuit, après une première phase réalisée en 2020. Celle-ci, lancée en 2019, a porté sur l’enfouissement des réseaux et la requalification complète de la voirie sur le tronçon compris entre le rond-point des Sciences et l’avenue Delambre, ainsi que dans l’allée Joliot-Curie. Notons que cette opération d’aménagement se déroule sur différentes sections de l’avenue et se divise en plusieurs phases.

Les travaux ont repris au printemps dernier sur le tronçon compris entre l’avenue Delambre et celle de la Cité forestière. Cette deuxième phase de l’opération consiste à réaliser les travaux d’entretien des réseaux aériens. Elle prévoit également la sécurisation de la circulation des véhicules par la réduction de la chaussée et la surélévation des plateaux constitués de mini-giratoires. Par ailleurs, cette étape du projet prend en compte la sécurité de la circulation piétonne par l’aménagement de trottoirs de chaque côté. L’objectif est de garantir, à terme, un accès optimisé pour les personnes à mobilité réduite. L’embellissement du quartier a aussi été programmé à travers la mise en place, entre autres, d’un nouveau mobilier urbain et d’un espace végétalisé.

La dernière phase de l’aménagement est prévue en 2022. Elle concernera le tronçon compris entre la commune de Montfermeil et le rond-point des Sciences.