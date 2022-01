Chavigny Distribution, enseigne unique du groupe familial

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Négoce Supprimer Les stratégies Supprimer Valider Valider

Le groupe Chavigny annonce une rationalisation de ses enseignes dans les trois univers (matériaux, sanitaire-chauffage, quincaillerie-outillage).

L'heure est à l'optimisation des enseignes au sein du groupe Chavigny. Le négociant de Centre Val de Loire, membre d'Alteral, d'Algorel et de Cofaq, annonce la création d'une enseigne unique, Chavigny Distribution, qui se traduit par la fusion de ses différentes filiales, effective depuis le 1er janvier 2022. Ont ainsi disparu Limours Matériaux (Essonne), CMC (Eure-et-Loir) et Thoreau (Sarthe). Tous les points de vente portent désormais l'enseigne Chavigny Distribution, avec mention des spécialités concernées : matériaux de construction (24 agences), sanitaire-chauffage-climatisation (8 agences) et quincaillerie, outillage et métaux (3 agences). Le parcours d'achat est ainsi unifié dans le réseau. Le déploiement d'un ERP commun, effectif depuis fin 2021, offre au client professionnel la possibilité d'utiliser son compte Chavigny Distribution dans n'importe laquelle des 35 agences.