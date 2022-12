Chausson ouvre une seconde agence à Marseille intra-muros

Chausson poursuit le développement de son réseau. Le négociant toulousain a inauguré mi-novembre sa 13e agences dans les Bouches-du-Rhône et la seconde à Marseille intra-muros. Ce nouvel établissement, installé Avenue Paul Heroult, est consacré aux matériaux de gros œuvre, de la couverture et du bois et complète l’offre PPI développée dans le premier point de vente. Il dispose d’un parc de 5000 m², d’une surface de stockage couverte de 1 300 m², d’un cantilever couvert bois de 500 m², et d’un libre-service de 250 m². Parmi les services proposés, le bois à la découpe pour les lamelles collés et bois massifs aboutés, une plieuse à zinc, la reprise des déchets de chantiers (DIB et gravats), de la location de silos de bétons et mortiers prêts à l’emploi, la livraison avec deux camions grues (un avec grue de 12 mètres et un camion 4x2 16 tonnes pour les accès difficiles).