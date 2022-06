Chauffage : quels équipements peut-on acheter en ligne ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Acheter des équipements de chauffage en ligne n'est pas toujours facile. Pour les néophytes, il peut être difficile de trouver chaussure à son pied. Pompe à chaleur air/eau, chaudière, maison connectée et plancher chauffant sont quelques-uns des appareils qui vous tendent les bras.

Acheter une pompe à chaleur air/eau

Système de chauffage écologique, la pompe à chaleur air/eau (PAC) fonctionne grâce aux calories présentes dans l'air. Une fois absorbées par l'unité extérieure, ces dernières sont comprimées via un fluide frigorigène et transformées en chaleur. Cette énergie est ensuite diffusée via les points d'eau et les émetteurs de chaleur (radiateurs, planchers chauffants, etc.).

Réputée pour le confort thermique qu'elle procure, la PAC est un équipement de chauffage particulièrement économe. En moyenne, ceux qui l'installent réalisent des économies annuelles d'au moins 1 000 €. Doté d'une durée de vie de 17 ans, ce chauffage est disponible sur FCS, une entreprise française spécialisée dans la transition écologique.

Très facile à installer, la PAC ne requiert le remplissage que de deux critères :

l'accès à l'extérieur au travers d'un jardin, d'une terrasse ou d'un mur de soutènement ;

la présence d'un circuit de chauffage central sur lequel sera greffée l'unité intérieure de la PAC.

Dès que ces critères sont validés, il est parfaitement possible de faire installer une PAC. À noter qu'une fois par an, le liquide frigorigène de cette dernière doit être contrôlé par un professionnel.

Acheter une chaudière en ligne

Dans les maisons non équipées de PAC, c'est à la présence d'une chaudière que les résidents doivent l'approvisionnement en eau chaude. Se présentant sous la forme d'un tank accolé à un mur, la chaudière est un système de chauffage indispensable.

Pouvant être standard ou à condensation, la chaudière est appréciée pour sa capacité à s'appuyer sur différentes énergies fossiles. Bois, charbon, fioul, courant électrique… Tous les moyens sont bons pour alimenter ce système de chauffe.

Il est important de préciser que même si la production d'eau chaude sanitaire est sa principale activité, ses fonctions ne s'arrêtent pas là. En parallèle, la chaudière augmente la température de l'eau circulant dans le réseau hydraulique (ou système de chauffage central). C'est grâce à cet équipement que les planchers chauffants, les radiateurs et les ventilo-convecteurs peuvent être 100 % opérationnels.

Acheter des planchers chauffants en ligne

Pour une température agréable en toutes circonstances, impossible de faire mieux que le plancher chauffant. Dans la chape en béton du sol, des tuyaux facilitant la circulation de l'eau ou du liquide sont installés. Dans le cas du plancher chauffant électrique, les canalisations sont remplacées par un long câble qui zigzague sur le sol.

Pour installer un plancher chauffant, il est préférable de faire appel à un professionnel. En effet, c'est une manipulation qui peut s'avérer délicate et surtout, qui requiert une certaine dextérité.

En plus de ces trois équipements (PAC, chaudière et planchers chauffants), il est aussi possible de chiner des pièces de rechange et même de domotique sur internet.

Contenu proposé par France chauffage solaire