Chauffage : la chaudière fioul en force verte

Le fioul dans l’existant

Depuis le 1er juillet 2022, l’installation d’une chaudière neuve fonctionnant au fioul n’est plus permise. En revanche, les chaudières installées avant cette date demeurent conformes à la réglementation, il n’y a aucune obligation de remplacement d’un appareil existant. Toutefois, les propriétaires anticipent fréquemment le remplacement, par crainte d’une moins-value immobilière.

Le F30 séduit

Si les chaudières neuves au fioul ne peuvent plus être installées, les chaudières fonctionnant au biofioul F30 passent le cap de la réglementation. Ce combustible est composé de 30 % d’huile végétale, le plus souvent d’emag (esters méthyliques d’acides gras) de colza, mélange qui réduit significativement la teneur en CO2.

Remplacement du brûleur

Une installation existante peut également passer au biofioul sans qu’il soit nécessaire de remplacer toute la chaudière. Il est possible de ne remplacer que le brûleur. Certains fabricants, comme Cuenod, proposent des brûleurs mixtes, fonctionnant au fioul et au biofioul (voir ci-dessous). Une bonne façon de préparer l’évolution de l’installation en douceur. Ces brûleurs sont disponibles dans la plupart des réseaux de distribution.

Les distributeurs

La FF3C (Fédération française des combustibles, carburants et chauffage) répertorie les distributeurs proposant du fioul F30. Un annuaire est disponible sur le site de la fédération ainsi que sur annuaire.biofioul.info. La couverture est presque nationale à présent. À noter, le biofioul est environ 15 % plus cher que le fioul traditionnel, mais la chaudière neuve sera plus performante que l’ancienne.

La cuve

Si une installation au biofioul ne diffère guère d’une installation au fioul, quelques précautions s’imposent. Le F30 doit être stocké dans une cuve sans dépôt sédimentaire. En cas de réutilisation de la cuve existante, il faudra intégralement la vider et la nettoyer avant d’y stocker du biofoul.

Un chiffre

300 : c’est le plafond d’émissions (en g CO2e/kWh PCI) pour les chaudières neuves depuis le 1er juillet 2022.

Des produits

Chappée ❯ Nolea Evo :

La condensation ou la basse température

Cette gamme de chaudières fioul à condensation (Evo HTE, 19 à 50 kW) ou basse température (Evo i ou Evo n, 22 à 47 kW) est compatible au biofioul F30, grâce à un brûleur compact, conforme pour les établissements recevant du public, à faibles émissions (brûleur 1 allure ou brûleur haut rendement Tigra 3). Elles peuvent être couplées avec un ballon de 110 l ou 160 l garantissant un débit d’eau chaude jusqu’à 250 l en dix minutes pour alimenter plusieurs salles d’eau. Tableau de commandes intuitif (Ecocontrol +) et interface connectée pour installation et gestion à distance.

© Chappée Nolea Evo

Cuenod ❯ NC Pro View Biofioul :

Des brûleurs à biofioul

Cette nouvelle série de brûleurs à biocarburant a été développée à partir de la gamme NC Pro View. Pour les rendre aptes à fonctionner avec du biofioul, Cuenod a apporté des modifications structurelles, comme la nouvelle tête de combustion, qui fournit une combustion propre et stable, avec des émissions de NOx en deçà des limites réglementaires. Les brûleurs disposent du système de communication MDE2 avec affichage et clavier, qui informe en temps réel les professionnels : aide à la mise en service, réglage des paramètres, vérification du fonctionnement, enregistrement des données… Trois modèles (NC 4, NC 7, NC 10) pour des puissances de 16 à 100 kW.

© Cuenod NC Pro View Biofioul

Viessmann ❯ Vitoladens 300-C :

Compatible tous fiouls domestiques

Couplée à une installation solaire thermique dans une maison individuelle, cette chaudière est destinée aux propriétaires d’anciennes chaudières fioul qui ne peuvent installer une PAC ni se raccorder au gaz. Couvrant une plage de puissance de 10,3 à 28,9 kW, au rendement jusqu’à 98 % sur PCS, elle fonctionne avec tous les fiouls domestiques (à faible teneur en soufre, biofioul, PtL, HVO-huile végétale hydrotraitée…). Elle réduit les émissions jusqu’à 5,8 tonnes de CO2/an pour une consommation de 2 000 l. Pot filtre et double capotage contre les odeurs et le niveau sonore.

© Viessmann Vitoladens 300-C

Wolf ❯ COB-2 F30 :

À condensation et combinable

Économe et peu polluante, légère et compacte (0,5 m²), cette chaudière à condensation est compatible avec le fioul standard et le biofioul type B10 et F30. Elle est 100 % compatible au niveau des raccordements par rapport aux modèles COB et COB-2. Elle fonctionne sans préchauffage du fioul et son brûleur à 2 vitesses (3 W en mode veille) s’adapte automatiquement aux besoins. Elle est combinable avec différents ballons d’eau chaude, une installation thermique solaire, une PAC ou une ventilation. Assistant de mise en service, module d’interface Link Home en option. Disponible en 4 puissances de 15 à 40 kW.