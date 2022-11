Chauffage et refroidissement : deux textes anti-gaspi en consultation publique

Un projet d’arrêté et un projet de décret dits "régulation et calorifugeage propre" sont mis en ligne jusqu’au 12 décembre par le ministère de la Transition écologique. Il s’agit d’élargir l’obligation d’installation de systèmes de régulation de chauffage et de refroidissement et de parfaire l’isolation des réseaux de distribution de chaleur et de froid. Entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2025.