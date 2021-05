Chauffage connecté : quels avantages pour l'installateur ?

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chauffage Supprimer Logement connecté Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Thermor Supprimer DE DIETRICH Supprimer ATLANTIC Supprimer France Supprimer Valider Valider

Trois industriels spécialistes du confort thermique (Atlantic, De Dietrich et Thermor) nous présentent les atouts du chauffage connecté, tant pour les utilisateurs que pour les artisans installateurs.

Un levier de business

« De plus en plus de particuliers sont intéressés par la connectivité. Ils sont à la recherche de solutions pratiques, faciles et qui assurent des économies. Un chauffage connecté aide à régler ses appareils pièce par pièce pour un fonctionnement au plus près des besoins. Il se pilote par le biais de l’application Cozytouch ou par la voix avec la Google Home. Les usages sont multiples : programmer, vérifier que le chauffage est bien coupé une fois parti – ou pouvoir le faire si oubli –, déclencher son sèche-serviettes à distance, activer le mode Boost pour gagner jusqu’à 4°C en quelques minutes. Il permet aussi de suivre ses consommations, avec une indication des coûts en euros. Cette technologie s’avère un levier supplémentaire de business pour les artisans : ils peuvent valoriser leurs connaissances, proposer des produits plus haut de gamme et fidéliser des clients qui recherchent des produits connectés pour gérer leur confort thermique et avoir une habitation plus responsable. »

Laure Lamoure, directrice marketing et communication d’Atlantic

Une plus-value

« De plus en plus de maisons sont connectées : volets roulants, lumières ou chauffage peuvent être intégrés à des scénarii de pilotage. Pour les habitants, l’avantage de gérer leur installation à partir d’une appli plutôt que sur le tableau de bord de la chaudière ou du thermostat est non négligeable. Pour les artisans, c’est un atout en termes de maintenance car ils peuvent suivre à distance les installations, recevoir les codes de panne en cas de dysfonctionnement, anticiper les besoins : commander la pièce à changer sans se déplacer, résoudre une baisse de pression en indiquant aux particuliers comment remettre de l’eau dans le réseau… La plus-value des artisans est là : être plus performant dans ses interventions en gérant mieux ses déplacements et ses actions. Il faut aussi savoir rassurer les clients sur la collecte de données : sécurisée, celle-ci sert uniquement aux services pour lesquels ils ont donné leur consentement. »

Nicolas Chassard, chef de produits connectés de De Dietrich

Une valorisation du savoir-faire

« Les principaux atouts d’un chauffage connecté résident dans la simplicité de pilotage à distance et surtout dans les économies d’énergie que cela permet. D’après une étude que nous avons menée, 85 % des utilisateurs déclarent avoir fait des économies, qui atteignent en moyenne 7 %. La moitié d’entre eux ne faisait pas de programmation pièce par pièce avant de passer aux radiateurs connectés. De plus, ils peuvent suivre leurs consommations et ajuster les plages horaires ou les températures à tout moment. Il existe d’autres opportunités, comme la commande vocale par l’assistance Google ou encore l’auto-programmation par apprentissage des rythmes de vie du foyer. Le chauffage connecté est une occasion supplémentaire pour les professionnels de valoriser leur savoir-faire. À ce propos, nous proposons dans nos formations sur le chauffage une partie dédiée à cette technologie pour leur présenter sa valeur ajoutée. »

Aymeric Godron, directeur marketing de Thermor