Chaudières, PAC… : qui sont les gagnants de l’année 2022 ?

Uniclima a dressé le bilan de l’année passée et présenté les perspectives des prochains mois. Sans surprise, les ventes de chaudières gaz et fioul ont reculé de 29 % (508 000 unités), soit environ 200 000 chaudières en moins par rapport à 2021. Toutes les puissances sont impactées. Le syndicat n’a pas fourni le détail entre gaz et fioul mais précise que les deux énergies ont reculé à l’identique. Les brûleurs suivent logiquement la même courbe. Les ventes de radiateurs à eau chaude chutent également de 21 %. En cause la mauvaise conjoncture dans le neuf et l’absence de remplacement des radiateurs en rénovation en même temps que les générateurs. Pour promouvoir la rénovation de ce parc vieillissant, Uniclima va lancer cette année un nouveau site web pour les professionnels (www.radiateurs-eau.com).

Nouvelle progression du bois

Avec 42 000 unités vendues, principalement en rénovation, les chaudières biomasse enregistrent une nouvelle progression (+ 24 %), cependant freinée par la hausse du prix des granulés. Les chaudières à chargement automatique (granulés) représentent 90 % des ventes. Les perspectives sont bonnes pour 2023 avec davantage d’installateurs RGE Qualibois et des granulés qui amorcent une baisse de prix, sans effet de pénurie. Mais le gros challenge va être de regagner la confiance des consommateurs. Pour rester incitatif, note par ailleurs Uniclima, le prix du granulé devra aussi rester inférieur à celui du fioul domestique.

Autre énergie renouvelable avec le solaire thermique, où 11 300 CESI ont été écoulés (+ 55 %, environ 3 m² par installation) et les ventes de SSC (1500 systèmes, un peu plus de 8 m² par installation en moyenne) ont triplé, portées par les aides gouvernementales en rénovation (aides dont Uniclima appelle d’ailleurs à plus de simplicité et de stabilité, tant plus personne ne s’y retrouve !).

Record pour les PAC air/eau

La PAC air/eau a encore bénéficié en 2022 d’une croissance importante (+ 30 %, c’est un peu moins qu’en 2021). Les aides ont notamment permis d’étendre ce marché aux ménages modestes et très modestes. Les PAC bibloc (ou split) restent majoritaires (+ 28 %, 299 714 unités), car plus souples à installer et un peu moins onéreuses que les PAC monobloc (+ 42 %, 46 599 unités). Tous les segments de puissance ont progressé. Un tiers des ventes est réalisé par les équipements de 6 à 10 kW. On peut également noter la progression des PAC haute température (+ 37 %, 32 385 unités) sur le marché de la rénovation. Les fluides frigorigènes poursuivent leur transition et, pour la première fois, les fluides à faible pouvoir de réchauffement planétaire deviennent majoritaires. Le sujet des fluides frigorigènes constitue la principale inquiétude du syndicat pour les années à venir. Le projet de révision de la F-Gaz, avec un « changement des règles en cours de période » dixit Jean-Paul Ouin, délégué général du syndicat, ne passe pas et Uniclima alerte notamment sur la pénurie annoncée de HFC à horizon 2030 pour assurer la seule maintenance des PAC. Certains équipements pourraient aussi être interdits. Bref, la filière demande le temps de l’adaptation…

Autre problème évoqué pour la PAC air/eau : le manque de main d’œuvre du côté des installateurs qui peinent à recruter et à répondre à la demande. Résultat : les délais ont tendance à s’allonger.

Léger recul des PAC air/air

Principalement installée en rénovation, la PAC géothermie va un peu mieux (+ 7 %, 2915 unités) et le carnet de commandes des industriels est en progression, assure Uniclima. Mais un problème reste le nombre insuffisant de foreurs RGE. Quant au chauffe-eau thermodynamique, c’est un nouveau record (+ 8 %), avec 163 125 équipements vendus.

Le bilan est moins bon pour les PAC air/air qui, après deux années de croissance, reculent de 8 % en 2022 tout en restant à un niveau très élevé. En cause, des niveaux importants de stock chez les distributeurs et une vague de chaleur plus tardive, sans compter la concurrence de la PAC air/eau et l’absence d’aides du gouvernement pour ce type d’équipements. A noter, le R32 représente désormais 96 % du marché des fluides frigorigènes, comme ailleurs en Europe.

La ventilation, pour conclure, affiche un paysage très contrasté. En maison individuelle, les systèmes autoréglables représentent toujours plus de 75 % des ventes. C’est beaucoup quand on sait, rappelle Uniclima, que 25 % des consommations de chauffage sont liées au renouvellement d’air. La VMC double flux constitue un segment de marché qui a bénéficié pour la deuxième année consécutive de MaPrimeRénov’, avec une hausse de 44,6 % (42 230 unités). Mais l’aide vient d’évoluer, avec un reste à charge qui augmente pour le particulier, et des inquiétudes pèsent désormais sur cette solution très performante.