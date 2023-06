Chaudières gaz : l'interdiction avance, une consultation est lancée

La rumeur courait depuis plusieurs semaines, elle prend désormais corps. Le Gouvernement envisage bien une interdiction des chaudières au gaz. Une consultation publique est ouverte à ce sujet jusqu'à la fin du mois de juillet. Les termes en sont assez explicites : on y parle de décarbonation, d'accompagnement de la filière et d'essor d'une production française et européenne de pompes à chaleur. On serait presque tentés de lire le résultat de la consultation dans la formulation du sujet...

Rien en revanche n'évoque l'autre voie de décarbonation, le verdissement du réseau de gaz. Par l'hydrogène vert et le biométhane issu de la décomposition de déchets agricoles, il serait possible de baisser progressivement, mais rapidement la teneur en CO2 du réseau de gaz naturel, et donc de décarboner tout en soutenant des circuits locaux de production énergétique. Une solution préconisée par les acteurs de la filière gaz, mais qui semble inaudible à un Gouvernement préoccupé avant tout de relancer la filière nucléaire. Toujours sous couvert de décarbonation. On ne peut s'empêcher de songer à la France gaullienne, où les Pouvoirs publics firent le choix, unique au monde, de généraliser les convecteurs électriques au détriment du chauffage à eau chaude pour stimuler la consommation électrique d'origine électrique. Sauf qu'à l'époque, la puissance électrique le permettait, et le nucléaire civil servait à asseoir le nucléaire militaire, levier-clé de notre autonomie stratégique.

La consultation publique est accessible ici.