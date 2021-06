Chaudières bois : les nouveautés et les tendances vues par trois industriels

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Chaudière Supprimer Chauffage Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Viessmann Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le marché de la chaudière bois se porte bien en France, notamment pour la chaudière à granulés qui a enregistré une croissance de 4 % en 2020. Trois industriels nous présentent les atouts du produit et leurs dernières innovations.

Viessmann : « Prête à raccorder et préréglée »

« Notre gamme domestique de chaudières bois est très large pour répondre à toutes les attentes et notamment dans le cadre du remplacement de chaudière fioul : gamme jusqu’à 50 kW en bois bûches et en pellets. Notre nouveauté Vitoligno 100-c à pellets est conçue dans cet esprit. Prête au raccordement et préréglée pour un fonctionnement immédiat, elle se pose facilement – il suffit de couper les tuyaux et de la raccorder à la place de l’ancienne chaudière. Ce type de chaudière est idéal en rénovation, notamment dans les régions où une puissance importante est nécessaire.

Le bois est actuellement l’énergie la moins chère. C'est la solution qui répond parfaitement aux besoins du marché et à la transition écologique. Se chauffer avec du pellet est vraiment une alternative au remplacement d'une vieille chaudière. Le mode de chargement peut être manuel par sac ou par une solution plus confortable à l'aide de silos de stockage de plus grande capacité pour limiter l'approvisionnement. »

Richard Cordonnier, chef de produit et marché chez Viessmann

Vitoligno 100-c, Viessmann



Ökofen France : « Automatique et connectée »

« Avec la RE 2020 qui approche, la chaudière bois à granulés, star de la rénovation en remplacement de chaudière fioul, est mise sous un nouvel éclairage et se positionne comme une belle alternative à la PAC. Avec notre gamme de chaudières Pellematic connectées, nous pouvons répondre à toutes les demandes : Compact pour les petits espaces, Condens pour les hauts rendements – plancher chauffant –, Maxi pour le collectif et le tertiaire, Smart XS tout inclus – chauffage, eau chaude domestique, chauffage solaire, et maintenant Home double service option ventouse pour le neuf en individuel.

C’est une belle solution performante et confortable pour le neuf, répondant parfaitement à la future RE 2020. Deux tendances de fond sur le marché de la chaudière à granulés : le montage en ventouse et le développement des chaudières automatiques à chargement par sacs, évolutives en aspiration depuis un silo textile offrant une autonomie annuelle. »

Thomas Perrissin, directeur D’Ökofen France

Pellematic Compact, Ökofen



Domusa Teknik : « Facile d'entretien et évolutive »

« Domusa Teknik propose toujours des produits avec un rapport qualité/prix/performance compétitif. Notre chaudière à granulés Bioclasse IC, par exemple, offre une conception simple à entretien facile, la connectivité et la possibilité d’évoluer du chargement manuel à un système automatisé par aspiration. Cet été, nous lancerons la version Bioclasse IC DX avec production d’ECS par accumulation dont le ballon est placé dans le corps de chauffe primaire pour limiter son encombrement. Ainsi, elle permet le remplacement d’une chaudière fioul équivalente dans le même espace sans ballon annexe.

Outre les prix compétitifs de nos produits, l’énergie bois se veut aussi très performante : en pellets, le prix du kW est environ 50 % moins cher qu’en fioul et les taux d’émissions sont faibles sur les systèmes actuels – ils sont d’ailleurs imposés pour bénéficier des aides. De plus, les chaudières à granulés répondent aux besoins de tous, surtout dans les régions où les PAC n’affichent pas des performances et des rendements intéressants. »

Thierry Momboeuf, directeur commercial de Domusa Teknik