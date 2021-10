Chaudière bois : « Les clients n’attendent plus pour changer leur ancienne chaudière »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Artisan chauffagiste Supprimer Chaudière Supprimer Chauffage Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Seine-Maritime Supprimer France Supprimer Valider Valider

La filière est en pleine croissance et les chauffagistes voient les demandes d’installation de chaudières bois augmenter. Emmanuel Levasseur, gérant d’En Vert la Terre, à Saâne-Saint-Just en Seine-Maritime, nous fait part de son expérience.

« Les clients n’attendent plus pour changer leur ancienne chaudière de peur que les aides disparaissent. Du coup, depuis juin 2020, la demande de remplacement des chaudières fioul par des chaudières bois est forte. Nous sommes réputés pour effectuer cela car depuis près de 10 ans nous avons des installations fiables, qui font référence.

Ce sont des chaudières à granulés, environ pour moitié manuelles, pour moitié automatiques. En général, c’est le budget, ou l'âge des clients, qui dicte le choix de l’approvisionnement. L’automatisation est recommandée pour certains, même s’il est toujours possible d'automatiser plus tard. Il faut dans ce cas prévoir le futur emplacement du silo.

Nous affectionnons ce produit, notamment en haut de gamme, car l’énergie est propre et la durée de vie d’une bonne installation avoisine les 35 ans. L’énergie bois bénéficie aussi de prix stables, ce qui n’est pas le cas du pétrole ou du gaz. De plus, les circuits d’approvisionnement sont courts, bénéfiques au bas carbone, et rassurent les clients. »

